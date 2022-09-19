В Москве построят новую швейную фабрику

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский сообщил, что в Москве построят швейную фабрику.

Предприятие возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), передаёт телеканал «360».

Для реализации проекта город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 0,46 га в Алтуфьевском районе.

На будущем производстве по пошиву форменной и гражданской одежды смогут работать 500 человек.

«Инвестор планирует вложить в строительство 870 млн рублей. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объёмы производства в два раза — до 500 тыс. единиц продукции в год», — отметил Овчинский.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.