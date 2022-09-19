военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве построят новую швейную фабрику

Короткая ссылка
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский сообщил, что в Москве построят швейную фабрику.
В Москве построят новую швейную фабрику
  • РИА Новости

Предприятие возведут в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), передаёт телеканал «360».

Для реализации проекта город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 0,46 га в Алтуфьевском районе.

На будущем производстве по пошиву форменной и гражданской одежды смогут работать 500 человек.

«Инвестор планирует вложить в строительство 870 млн рублей. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объёмы производства в два раза — до 500 тыс. единиц продукции в год», — отметил Овчинский.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить