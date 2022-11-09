Минэнерго Белоруссии: первый блок АЭС включили в сеть после ремонта

Первый энергоблок Белорусской АЭС включён в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний.

Об этом сообщили в белорусском Минэнерго.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включён в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время идёт поэтапный набор мощности, которая сейчас составляет 400 МВт.

В августе бывший тогда начальником Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.