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Минэнерго Белоруссии: первый блок АЭС включили в сеть после ремонта

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Первый энергоблок Белорусской АЭС включён в энергосеть после планово-предупредительного ремонта и последовавших после этого испытаний.
Минэнерго Белоруссии: первый блок АЭС включили в сеть после ремонта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в белорусском Минэнерго.

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включён в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время идёт поэтапный набор мощности, которая сейчас составляет 400 МВт.

В августе бывший тогда начальником Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

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