Набиуллина заявила о риске валютизации экономики России при искусственном ослаблении рубля

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что искусственное ослабление курса рубля в интересах экспортёров и с целью большего наполнения бюджета приведёт к валютизации российской экономики.

По её словам, в настоящий момент высказываются идеи об искусственном ослаблении рубля, чтобы курс российской валюты стал выгоден экспортёрам.

«Если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс — курс может только ослабляться. Вы думаете, он будет держать деньги в рублях? Это будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Поэтому мы считаем, что плавающий курс в этих условиях, конечно, более эффективен, а меры такой стабилизации реального курса должны быть через бюджетную политику», — цитирует её РИА Новости.

В ЦБ по-прежнему считают, что политика плавающего курса является наиболее эффективной.

Ранее Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике.