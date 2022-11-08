Узнать больше

Набиуллина заявила о риске валютизации экономики России при искусственном ослаблении рубля

Короткая ссылка
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что искусственное ослабление курса рубля в интересах экспортёров и с целью большего наполнения бюджета приведёт к валютизации российской экономики.
Набиуллина заявила о риске валютизации экономики России при искусственном ослаблении рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

По её словам, в настоящий момент высказываются идеи об искусственном ослаблении рубля, чтобы курс российской валюты стал выгоден экспортёрам.

«Если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс — курс может только ослабляться. Вы думаете, он будет держать деньги в рублях? Это будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия. Поэтому мы считаем, что плавающий курс в этих условиях, конечно, более эффективен, а меры такой стабилизации реального курса должны быть через бюджетную политику», — цитирует её РИА Новости.

В ЦБ по-прежнему считают, что политика плавающего курса является наиболее эффективной.

Ранее Набиуллина высказалась о вероятности масштабного кризиса в мировой экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить