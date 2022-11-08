Глава ЦБ призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки экономики России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки российской экономики.

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жёсткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды. Но напротив, мы должны, как только можем, создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.