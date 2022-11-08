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Глава ЦБ призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки экономики России

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки российской экономики.
Глава ЦБ призвала «делать всё» для создания условий ускоренной перестройки экономики России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жёсткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды. Но напротив, мы должны, как только можем, создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики», — цитирует её ТАСС.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

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