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Набиуллина заявила о хороших темпах кредитования в России

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о хороших темпах кредитования в стране.
Набиуллина заявила о хороших темпах кредитования в России
  • РИА Новости

Об этом она сказала, выступая на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024—2025 годов».

«Кредитование сейчас растёт хорошими достаточно темпами, особенно корпоративное. Это показывает, что процесс структурной трансформации экономики действительно идёт: предприятия используют кредитные ресурсы, чтобы адаптироваться к новым условиям, заместить внешние заимствования», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

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