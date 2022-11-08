Аналитик Юшков заявил, что США не откажутся от идеи потолка цен на российскую нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что США не откажутся от идеи потолка цен на российскую нефть.

«Другое дело, в какой форме он будет работать. Будут ли распространяться вторичные санкции на тех, кто к ним не присоединился, например на китайские судоходные компании. Потому что, с одной стороны, США говорят, что покупателей штрафовать не будут, с другой — сам этот механизм свидетельствует о том, что никто не сможет страховать или перевозить российскую нефть выше объявленного странами G7 и ЕС потолка, — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, в настоящее время США невыгодно, чтобы такой механизм препятствовал экспорту российской нефти.

12 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.