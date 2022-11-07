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Эксперт Фролов прокомментировал идею введения системы предельных цен на российскую нефть

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал идею введения системы предельных цен на российскую нефть.
Эксперт Фролов прокомментировал идею введения системы предельных цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

«Установление этих предельных цен было утверждено ещё летом странами G7 и ЕС. Комплементация потолка цен в странах Евросоюза началась после введения восьмого пакета санкций, в рамках которого эта система получила законодательную основу», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, суть инициативы заключается в том, что непосредственно с эмбарго вводится ещё и запрет на морскую транспортировку российской нефти компаниями из стран, которые приняли это эмбарго.

«Однако все решения по эмбарго принимались в апреле, а уже в мае стало ясно, что российская добыча не только не падает, но и начала восстанавливаться. Кроме того, стало понятно, что ни один крупный производитель нефти не готов замещать российские объёмы», — напомнил Фролов.

12 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.

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