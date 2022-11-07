Эксперт Фролов прокомментировал идею введения системы предельных цен на российскую нефть

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал идею введения системы предельных цен на российскую нефть.

«Установление этих предельных цен было утверждено ещё летом странами G7 и ЕС. Комплементация потолка цен в странах Евросоюза началась после введения восьмого пакета санкций, в рамках которого эта система получила законодательную основу», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, суть инициативы заключается в том, что непосредственно с эмбарго вводится ещё и запрет на морскую транспортировку российской нефти компаниями из стран, которые приняли это эмбарго.

«Однако все решения по эмбарго принимались в апреле, а уже в мае стало ясно, что российская добыча не только не падает, но и начала восстанавливаться. Кроме того, стало понятно, что ни один крупный производитель нефти не готов замещать российские объёмы», — напомнил Фролов.

12 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал нефтяную политику США против России неэффективной.