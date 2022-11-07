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В Москве уровень безработицы снизился до минимальных значений

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о снижении уровня безработицы в столице.
В Москве уровень безработицы снизился до минимальных значений
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет kp.ru.

«Уровень безработицы к началу ноября опустился до 0,42% — минимального в текущем году значения. До этого такой низкий показатель был в апреле 2020 года», — отметил вице-мэр.

По его словам, ситуация на рынке труда в Москве остаётся стабильной. На московской бирже труда в настоящее время зарегистрированы 30,6 тыс. безработных. С начала 2022 года их количество сократилось на 16,2%, сообщает НСН со ссылкой на слова Ефимова.

Ранее в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с занятостью населения.

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