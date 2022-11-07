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Товарооборот России и Китая за 10 месяцев 2022 года вырос на 33%

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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых 10 месяцев 2022 года вырос на 33% и составил рекордные $153,938 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

По данным таможни, китайская сторона за указанное время ввезла в Россию товаров на $59,596 млрд, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим поставки из России в Китай увеличились на 49,9%, составив $94,342 млрд.

Ранее МИД России отметил увеличение доли национальных валют в торговле между Москвой и Пекином.

Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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