Аналитик Юшков высказался о механизме совместных закупок газа Европой

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о механизме совместных закупок газа Европой.

«Механизм единых закупок предполагает запрет компаниям приобретать газ на рынке по отдельности, то есть вы приостанавливаете действие коммерческих контрактов и говорите поставщикам, что теперь имеете дело не с множеством компаний, а с неким единым закупщиком», — пояснил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, Европа много лет развивала антимонопольное законодательство и поощряла конкуренцию. Для запуска совместных закупок странам ЕС придётся изменить законодательство, так как сейчас европейские законы напрямую запрещают помехи конкуренции.

«Также есть риск того, что поставщики скажут: они не подписывали коммерческие контракты ни с каким единым закупщиком. В таком случае они могут частично или полностью остановить поставки», — считает Юшков.

Как считает эксперт, подобные инициативы призваны успокоить население.

«Реально было бы проводить реформы после окончания нынешнего отопительного сезона, но не посреди него, ведь это может создать ещё больше проблем», — заключил он.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.