«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,6 млн куб. м — по состоянию на 6 ноября. Топливо подаётся через станцию «Суджа».

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,6 млн куб. м на 6 ноября», — цитирует его агентство.

Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.

Ранее аналитик Митрахович в беседе с RT объяснил рост цен на газ в Европе приближением отопительного сезона.