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Блинкен: у России будет интерес к экспорту нефти после введения «ценового потолка»

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил мнение, что Россия сохранит интерес к экспорту нефти даже после введения потолка цен на энергоресурсы.

«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у неё будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, Москве необходимо экспортировать энергоносители для поддержания функционирования своей экономики.

12 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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