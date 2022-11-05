Блинкен: у России будет интерес к экспорту нефти после введения «ценового потолка»
«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у неё будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Блинкена, Москве необходимо экспортировать энергоносители для поддержания функционирования своей экономики.
12 октября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.