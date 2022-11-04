Глава МВФ заявила о серьёзной угрозе для глобальной торговой системы

Глобальная торговая система находится под серьёзной угрозой из-за торговых ограничений и несбалансированных субсидий. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Сегодня глобальная торговая система находится под серьёзной угрозой. Растёт число торговых ограничений и несбалансированных субсидий», — приводит ТАСС её слова на церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

Георгиева подчеркнула, что первостепенной задачей является отмена торговых ограничений, связанных с продовольствием. Санкции, по её словам, приводят к росту мировых цен и отсутствию продовольственной безопасности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал протекционизм Запада причиной сложной ситуации в мировой экономике.