Глава МВФ заявила о серьёзной угрозе для глобальной торговой системы
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«Сегодня глобальная торговая система находится под серьёзной угрозой. Растёт число торговых ограничений и несбалансированных субсидий», — приводит ТАСС её слова на церемонии открытия 5-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.
Георгиева подчеркнула, что первостепенной задачей является отмена торговых ограничений, связанных с продовольствием. Санкции, по её словам, приводят к росту мировых цен и отсутствию продовольственной безопасности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал протекционизм Запада причиной сложной ситуации в мировой экономике.