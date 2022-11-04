Экономист спрогнозировал значение курса доллара в районе 60—62 рублей в ближайшее время

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будет меняться курс доллара в ближайшее время.

Аналитик отметил, что национальная валюта всегда опирается на состояние национальной экономики.

«Мы видим, что российская экономика сейчас находится в некоем стационарном положении. В сложном, но стационарном, и нет никаких признаков кризиса. Она достаточно устойчива к санкциям… Поскольку мы сравниваем две валюты, рубль и доллар, то мы видим, что в Америке приблизительно то же самое. Там, правда, есть кризисные явления и сложности, но тем не менее никаких признаков катастрофы там пока нет… Значит, и курс рубля по отношению к доллару будет достаточно устойчив и стабилен», — рассказал Беляев.

Он отметил, что базовым значением сейчас можно назвать 61 рубль за доллар.

«От этой цифры происходят колебания в одну или другую сторону под влиянием конъюнктурных событий. Например, каких-то политических моментов, информации, внешнеторговых факторов и т. д. Они отклоняют этот курс рубля по отношению к доллару вверх или вниз. Но этот весь коридор укладывается в рубль. Именно это мы и будем наблюдать не только в течение ближайшей недели, но и до конца года», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель Абсолют Банка в Тюмени Марина Петрова рассказала, есть ли смысл в настоящее время покупать наличные доллары и хранить сбережения в них.