Стремление США использовать энергокризис в ЕС для извлечения прибыли вызывает негодование европейцев, пишет издание «Синьхуа».

«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали», — говорится в материале.

По мнению издания, обратный эффект от санкций против России приобретает всё более очевидный характер.

Отмечается, что нехватка энергоресурсов стала причиной роста цен и снижения уровня жизни людей.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что текущий энергетический кризис произошёл не из-за пандемии или ситуации на Украине, а из-за авантюристской политики ускоренного зелёного перехода и санкций.