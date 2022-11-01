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«Синьхуа»: желание США нажиться на энергокризисе вызвало негодование европейцев

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Стремление США использовать энергокризис в ЕС для извлечения прибыли вызывает негодование европейцев, пишет издание «Синьхуа».

«Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо «союзника», европейцы забеспокоились и вознегодовали», — говорится в материале.

По мнению издания, обратный эффект от санкций против России приобретает всё более очевидный характер.

Отмечается, что нехватка энергоресурсов стала причиной роста цен и снижения уровня жизни людей.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что текущий энергетический кризис произошёл не из-за пандемии или ситуации на Украине, а из-за авантюристской политики ускоренного зелёного перехода и санкций.

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