Nokian Tyres продаёт свой российский бизнес «Татнефти»

Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres приняла решение продать свой российский бизнес «Татнефти».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз финской компании.

«Компания Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть». Ожидается, что... цена покупки составит приблизительно €400 млн», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» — о продаже своих российских активов.