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Nokian Tyres продаёт свой российский бизнес «Татнефти»

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Производитель шин для сложных климатических условий Nokian Tyres приняла решение продать свой российский бизнес «Татнефти».
Nokian Tyres продаёт свой российский бизнес «Татнефти»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз финской компании.

«Компания Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО «Татнефть». Ожидается, что... цена покупки составит приблизительно €400 млн», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» — о продаже своих российских активов.

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