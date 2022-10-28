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ЦБ работает над альтернативами платёжных инструментов для российских туристов

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ работает над альтернативами платёжных инструментов для российских туристов.
ЦБ работает над альтернативами платёжных инструментов для российских туристов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Действительно, у нас есть сложности, под влиянием санкций наши партнёры опасаются вторничных санкций, влияний на них при использовании платёжных инструментов. Но мы со всеми партнёрами ведём работу... пытаемся наладить разные альтернативные возможности для того, чтобы нашим гражданам, которые часто отправляются в туристические поездки, можно было пользоваться современными методами оплаты», — цитирует её РИА Новости.

21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

Киргизский Банк Азии также приостановил обслуживание карт МИР.

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