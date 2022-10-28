Узнать больше

ЦБ: годовая инфляция в России на 21 октября замедлилась до 12,9%

Короткая ссылка
В Центробанке России заявили, что годовая инфляция в стране на 21 октября замедлилась до 12,9%.
ЦБ: годовая инфляция в России на 21 октября замедлилась до 12,9%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в ЦБ указали, что прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнён до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить