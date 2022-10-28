ЦБ: годовая инфляция в России на 21 октября замедлилась до 12,9%

В Центробанке России заявили, что годовая инфляция в стране на 21 октября замедлилась до 12,9%.

«Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в ЦБ указали, что прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнён до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.