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Глава OMV Штерн спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой

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Глава OMV Альфред Штерн в ходе пресс-конференции спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой.
Глава OMV Штерн спрогнозировал высокие цены на газ в Европе зимой
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По его мнению, текущее снижение цен на газ в Европе является временным явлением.

«Я думаю, это не должно вводить в заблуждение, проблема решена временно, это временное решение, и это будет зависеть от погоды, насколько будет холодно. Но если вы посмотрите на форвардные цены, то увидите, что в ноябре и первом квартале следующего года цены газа снова растут. То, что мы видим на рынке сейчас, — это временное облегчение», — цитирует его ТАСС.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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