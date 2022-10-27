Глава НОВАТЭКа заявил, что в Европе ожидаются тяжёлые зимы из-за дефицита на рынке СПГ

Ближайшие три зимы в Европе будут тяжёлыми из-за дефицита на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

«С учётом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60—70 млн т», — приводит РИА Новости его слова на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Михельсон добавил, что до 2026 года в мире не планируют вводить новые крупные объёмы СПГ.

«В 2023 году в мире будут введены проекты на 18 млн т, в 2024-м — на 11 млн т, в 2025-м примерно так же», — отметил он.

Михельсон подчеркнул, что текущая зима может оказаться самой лёгкой из следующих трёх, так как хранилища успели заполнить.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест.