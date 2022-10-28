Инвестор Сидоров спрогнозировал значение курса доллара на уровне 63—65 рублей в начале ноября

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшие дни.

По мнению эксперта, на следующей неделе рубль может ослабнуть.

«В России завершился налоговый период, когда курс национальной валюты традиционно укрепляется, поскольку экспортёры продают валютную выручку и перечисляют налоги в бюджет. Ожидается, что в первую неделю ноября доллар может вырасти до 63—65 рублей за единицу», — рассказал Сидоров.

Кроме того, по словам специалиста, «сегодняшнее решение Центрального Банка по ставке также окажет влияние на курс рубля».

«Прогнозируется, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне — 7,5%, так как инфляционные ожидания растут, несмотря на сокращение самой инфляции в стране. На этом фоне курс рубля будет подвержен давлению», — заключил он.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.