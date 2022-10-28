Аналитик Мищенко рассказал о ситуации на нефтяном рынке

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT спрогнозировал возможную стоимость нефти на предстоящей неделе.

«Скорее всего, цена будет держаться в коридоре $90—98 за баррель. Разброс довольно большой. Тем не менее не исключены какие-либо внешние факторы, которые могут повлиять на ситуацию в таком коротком промежутке, как неделя», — рассказал аналитик.

Он отметил, что спрос и предложение в целом достаточно сбалансированы после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

«Да, есть давление со стороны западного сообщества и со стороны Соединённых Штатов. Соответственно, на днях в США было принято решение о высвобождении дополнительных объёмов нефти из стратегических резервов страны. Инициативу, кстати, раскритиковали саудиты, которые сказали, что использование этих запасов должно иметь чёткий рыночный, а не политический характер», — заявил специалист.

Удержание добычи со стороны ОПЕК+ и попытка западных стран высвобождать резервы будут влиять на уровень цены, добавил эксперт.

«Если, конечно, за этот короткий период не произойдёт ничего экстраординарного», — заключил Мищенко.

Ранее стало известно, что цена нефти Brent поднялась до $95 за баррель впервые с 14 октября.