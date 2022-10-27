«Газпром»: оперативный резерв в российских ПХГ достиг исторического максимума
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«На заседании правления сегодня было отмечено, что инфраструктура «Газпрома» в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.
Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон высказал мнение, что ближайшие три зимы в Европе будут тяжёлыми из-за дефицита на рынке сжиженного природного газа.