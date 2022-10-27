Замглавы МИД Грушко: мир наблюдает за финальной стадией «энергетического самоубийства» Европы
- РИА Новости
«Сегодня, я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы являемся наблюдателями финальной стадии энергетического самоубийства Европы», — цитирует его ТАСС.
Грушко отметил, что США осуществляют экономическое, военное и идеологическое закабаление Европы, променявшей энергетическую свободу на зависимость от Вашингтона.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест.