Замглавы МИД Грушко: мир наблюдает за финальной стадией «энергетического самоубийства» Европы

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что мир является наблюдателем финальной стадии «энергетического самоубийства» Европы.

«Сегодня, я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы являемся наблюдателями финальной стадии энергетического самоубийства Европы», — цитирует его ТАСС.

Грушко отметил, что США осуществляют экономическое, военное и идеологическое закабаление Европы, променявшей энергетическую свободу на зависимость от Вашингтона.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских энергоресурсов ставит под угрозу 6,5—11% ВВП Евросоюза и около 16 млн рабочих мест.