МИД: Россия будет добиваться участия в расследовании инцидента на «Северных потоках»

Россия будет добиваться участия в расследовании инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем», — цитирует его РИА Новости.

Грушко рассказал, что российская сторона находится в диалоге со странами, ведущими расследование ЧП на «Северных потоках».

ЧП на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты сразу, ещё до результатов расследования Запада, заявляли, что ЧП вызвано саботажем.

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсиями на «Северных потоках» уничтожается общеевропейская энергетическая сеть.