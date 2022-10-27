Глава «Роснефти» Сечин заявил, что BP остаётся «теневым» акционером компании

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что британская BP остаётся «теневым» акционером компании.

«Несмотря на яркие заявления совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решении прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это своё решение компания не выполнила. И несмотря на всю риторику, продолжает оставаться «теневым» акционером», — цитирует его РИА Новости.

Сечин пояснил, что BP не участвует в работе органов управления «Роснефти», но сохраняет все права и соответствующие пакету дивиденды.

В конце февраля британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в «Роснефти».

В «Роснефти» заявили, что решение BP о продаже доли в компании было принято под беспрецедентным давлением политических сил.