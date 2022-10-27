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Глава «Роснефти» Сечин заявил, что BP остаётся «теневым» акционером компании

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что британская BP остаётся «теневым» акционером компании.
Глава «Роснефти» Сечин заявил, что BP остаётся «теневым» акционером компании
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Cardy

«Несмотря на яркие заявления совета директоров BP от 27 февраля текущего года о принятом решении прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это своё решение компания не выполнила. И несмотря на всю риторику, продолжает оставаться «теневым» акционером», — цитирует его РИА Новости.

Сечин пояснил, что BP не участвует в работе органов управления «Роснефти», но сохраняет все права и соответствующие пакету дивиденды.

В конце февраля британская нефтяная компания BP сообщила, что избавляется от доли 19,75% в «Роснефти».

В «Роснефти» заявили, что решение BP о продаже доли в компании было принято под беспрецедентным давлением политических сил.

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