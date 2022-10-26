«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,6 млн куб. м по состоянию на 26 октября. Топливо подаётся через станцию «Суджа».

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,6 млн куб. м на 26 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его агентство.

11 сентября Куприянов сообщил, что «Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,4 млн куб. м.