«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,6 млн куб. м на 26 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его агентство.
11 сентября Куприянов сообщил, что «Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,4 млн куб. м.