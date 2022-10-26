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В Госдуме обсудили проблему газификации находящихся в лесах населённых пунктов

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На экспертном совете при комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обсудили проблему газификации находящихся в лесах населённых пунктов. В заксобрании Нижегородской области предложили размещать газопроводы и ЛЭП в городских лесах, однако в Минприроды идею резко отвергли, хотя депутаты и сенаторы её поддержали.
В Госдуме обсудили проблему газификации находящихся в лесах населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

На заседании депутаты заксобрания Нижегородской области представили свои поправки в Лесной кодекс, которые разрешают строить в городских лесах линии связи, электропередачи, сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Действующий в настоящее время запрет мешает выполнять программу социальной газификации, инициированную президентом, считают авторы инициативы.

В Минприроды готовят отзыв правительства на законопроект и поддерживать его пока не собираются, рассказал директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Андрей Грибенников. По его словам, целевое назначение городских лесов — сохранение благоприятной окружающей среды.

В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержали концепцию законопроекта, рассказал приглашённый на заседание зампред комитета Владимир Лебедев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области, где уже построили 1300 км газопровода в 1900 населённых пунктах, около 65 тыс. жителей получили газ в рамках социальной программы.

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