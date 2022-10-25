Рогов: Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России
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«Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.
Рогов рассказал, что первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.
В Минэкономразвития России ранее отметили, что новые регионы обладают мощным экономическим потенциалом. Для них будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную.