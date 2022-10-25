Рогов: Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России

Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.

В Минэкономразвития России ранее отметили, что новые регионы обладают мощным экономическим потенциалом. Для них будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную.