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Рогов: Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России

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Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск.

В Минэкономразвития России ранее отметили, что новые регионы обладают мощным экономическим потенциалом. Для них будет разработана госпрограмма по модернизации и развитию инфраструктуры, включая социальную.

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