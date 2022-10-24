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В ФТС сообщили, что профицит торгового баланса России за девять месяцев составил $251 млрд

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Первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов сообщил, что профицит торгового баланса России за январь — сентябрь 2022 года составил $251 млрд.
В ФТС сообщили, что профицит торгового баланса России за девять месяцев составил $251 млрд
  • РИА Новости

«Профицит торгового баланса — $251 млрд», — приводит слова Давыдова ТАСС.

По его словам, объём импорта составил 180$ млрд, а объём экспорта достиг $431 млрд.

Что касается показателей профицита торгового баланса за аналогичный период 2021 года, то они зафиксированы на уровне $130,3 млрд.

Таким образом, показатели профицита торгового баланса выросли на 93%.

Ранее стало известно, что профицит внешней торговли России товарами и услугами в январе — сентябре 2022 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и составил $238 млрд.

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