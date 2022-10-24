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СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг в конце октября

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СПБ Биржа с 31 октября предоставит инвесторам возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг.
СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг в конце октября
  • Gettyimages.ru
  • © RichVintage

СПБ Биржа отмечает, что договорилась с иностранным инвестором об обмене ценными бумагами на сумму $312 млн.

«Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договорённостей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учёта прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учёта прав по которым включает НРД», — следует из сообщения.

Уточняется, что при такой процедуре обмена дисконтов не возникает: такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи.

Ранее Центральный банк России поручил брокерам с 1 октября начать ограничение продажи неопытным инвесторам бумаг недружественных стран.

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