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Силуанов: страны ОПЕК+ считают невозможным для себя диктат цен на нефть

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Попытка ограничить цены на нефть со стороны покупателей приведёт к обратному эффекту, так как страны ОПЕК+ не представляют для себя возможным диктат стоимости со стороны потребителей, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объём добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов пояснил, что потребители могут вводить некоторые ограничения, но если в этом случае не будут поставляться энергоресурсы, то возникнет обратный эффект в виде роста цен.

По словам министра, Россия предусмотрела на будущее консервативные параметры: $70 за баррель при курсе $68 за доллар, объём выдачи в этом случае составит около 10 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не является политическим.

Американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки.

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