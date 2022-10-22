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В Ираке планируют нарастить добычу на месторождении Бадра вместе с «Газпромнефтью»

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На месторождении Бадра в Ираке планируется нарастить объём нефтедобычи вместе с «Газпромнефтью», сообщил директор департамента в иракском Министерстве нефти Али Алвард.

«Это старый контракт, «Газпромнефть» продолжает работать по этому контракту. Есть планы по увеличению выработки нефти на этом месторождении», — сказал он РИА Новости.

В Ираке «Газпромнефть» ведёт деятельность на проекте «Бадра», а в Иракском Курдистане — на проектах «Гармиан» (месторождение Саркала) и «Шакал».

В июле агентство Bloomberg сообщало, что Ирак и Саудовская Аравия наращивают экспорт нефти на европейский рынок, на котором покупатели постепенно начали отказываться от импорта энергоносителей из России.

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