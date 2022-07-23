Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу
Об этом пишет агентство Bloomberg, со ссылкой на данные трекинга морских судов.
По информации агентства, Саудовская Аравия отправляет танкеры с нефтью в Европу через Египет.
Отмечается, что в первые три недели июля по трубопроводу Sumed, расположенному на берегу Красного моря, поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что превышает в два раза показатели, зарегистрированные в аналогичный период прошлого года.
В материале сказано, что Ирак, в свою очередь, поставляет нефть на европейский рынок морским путём из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал.
Отмечается, что танкеры, следующие из Ирана в Европу, перевозили 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
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