Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу

Ирак и Саудовская Аравия наращивают экспорт нефти на европейский рынок, на котором покупатели постепенно начали отказываться от импорта энергоносителей из России.

Об этом пишет агентство Bloomberg, со ссылкой на данные трекинга морских судов.

По информации агентства, Саудовская Аравия отправляет танкеры с нефтью в Европу через Египет.

Отмечается, что в первые три недели июля по трубопроводу Sumed, расположенному на берегу Красного моря, поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что превышает в два раза показатели, зарегистрированные в аналогичный период прошлого года.

В материале сказано, что Ирак, в свою очередь, поставляет нефть на европейский рынок морским путём из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал.

Отмечается, что танкеры, следующие из Ирана в Европу, перевозили 1,2 млн баррелей нефти в сутки.

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