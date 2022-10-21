Центробанк сообщил о снижении долговой нагрузки россиян впервые за несколько лет

Центробанк сообщил, что долговая нагрузка россиян после устойчивого роста в течение последних лет снизилась на 0,2 процентного пункта во втором квартале 2022 года и составила 11,4%.

«После устойчивого роста долговой нагрузки домохозяйств в течение последних нескольких лет во втором квартале 2022 года наблюдалось снижение суммарной нагрузки на 0,2 процентного пункта, до 11,4%», — говорится в материалах ЦБ.

Вместе с этим постепенно увеличивается количество заёмщиков, имеющих два кредита: 30% общего числа заёмщиков на 1 июля 2022 года.

Также регулятор сообщил, что объём средств населения в банках России в сентябре сократился на 458 млрд рублей (-1,4%).