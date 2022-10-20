Объём средств граждан в банках России в сентябре сократился на 1,4%

Объём средств населения в банках России в сентябре сократился на 458 млрд рублей (-1,4%).

Об этом говорится в материалах ЦБ.

«Средства населения сократились на 1,4%, их отток пришёлся на вторую половину месяца. Также снизились госсредства (-5,1%) из-за финансирования бюджетных расходов», — уточняет регулятор.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что иностранные валюты с учётом высокой глобальной инфляции перестают быть хорошим средством сбережения.