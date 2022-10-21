Аналитик Тарасов не исключил падение биткоина до $9—12 тысяч к концу года

Заведующий лабораторией «Цифровые технологии в логистике» департамента логистики и маркетинга Финуниверситета при правительстве России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что до середины 2023 года предпосылок для значительного роста биткоина не предвидится.

Причиной снижения курса биткоина, которое наблюдается в последнее время, стала глобальная политическая нестабильность, повлёкшая за собой сложности в экономике, прокомментировал Тарасов в интервью ИА REGNUM.

«Что касается прогнозирования курса биткоина, то однозначного мнения нет даже у аналитиков. Одни считают, что если к концу 2022 года не будет пробито сопротивление на отметке $20 тыс., то биткоин перестанет дешеветь и даже может наблюдаться кратковременный рост в декабре. С другой стороны, есть опасения, что криптовалюта может достичь нового исторического минимума на отметке $9—12 тыс.», — подытожил эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.