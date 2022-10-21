Узнать больше

Аналитик Тарасов не исключил падение биткоина до $9—12 тысяч к концу года

Короткая ссылка
Заведующий лабораторией «Цифровые технологии в логистике» департамента логистики и маркетинга Финуниверситета при правительстве России Дмитрий Тарасов выразил мнение, что до середины 2023 года предпосылок для значительного роста биткоина не предвидится.
Аналитик Тарасов не исключил падение биткоина до $9—12 тысяч к концу года
  • Gettyimages.ru

Причиной снижения курса биткоина, которое наблюдается в последнее время, стала глобальная политическая нестабильность, повлёкшая за собой сложности в экономике, прокомментировал Тарасов в интервью ИА REGNUM.

«Что касается прогнозирования курса биткоина, то однозначного мнения нет даже у аналитиков. Одни считают, что если к концу 2022 года не будет пробито сопротивление на отметке $20 тыс., то биткоин перестанет дешеветь и даже может наблюдаться кратковременный рост в декабре. С другой стороны, есть опасения, что криптовалюта может достичь нового исторического минимума на отметке $9—12 тыс.», — подытожил эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить