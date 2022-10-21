Резидент технополиса «Москва» запустил производство импортозамещающей микроэлектроники

Зеленоградский нанотехнологический центр, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», запустил производство импортозамещающей микроэлектроники.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такая продукция может применяться и в автомобильной отрасли — в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел.

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