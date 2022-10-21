Узнать больше

Резидент технополиса «Москва» запустил производство импортозамещающей микроэлектроники

Короткая ссылка
Зеленоградский нанотехнологический центр, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», запустил производство импортозамещающей микроэлектроники.
Резидент технополиса «Москва» запустил производство импортозамещающей микроэлектроники
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такая продукция может применяться и в автомобильной отрасли — в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить