Песков: инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам Москвы и Анкары

Инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам и Москвы, и Анкары, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока «стройного понимания» работы хаба нет, однако концептуально идея уже одобрена главами двух государств.

«Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане», — сказал представитель Кремля журналистам.

Поручение по консультациям было дано ведомствам обеих стран, добавил Песков.

«Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары, поэтому сейчас все нюансы будут прорабатываться», — рассказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что «Турецкий поток» — это исправно и на полную загрузку работающая газовая система.

«Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать. Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее — всё это предстоит ещё определить», — заключил Песков.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба.