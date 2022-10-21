Песков: инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам Москвы и Анкары
- РИА Новости
«Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане», — сказал представитель Кремля журналистам.
Поручение по консультациям было дано ведомствам обеих стран, добавил Песков.
«Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары, поэтому сейчас все нюансы будут прорабатываться», — рассказал пресс-секретарь.
Он напомнил, что «Турецкий поток» — это исправно и на полную загрузку работающая газовая система.
«Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать. Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее — всё это предстоит ещё определить», — заключил Песков.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба.