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Песков: инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам Москвы и Анкары

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Инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам и Москвы, и Анкары, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока «стройного понимания» работы хаба нет, однако концептуально идея уже одобрена главами двух государств.
Песков: инициатива создания газового хаба в Турции соответствует интересам Москвы и Анкары
  • РИА Новости

«Сама идея концептуальная была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане», — сказал представитель Кремля журналистам.

Поручение по консультациям было дано ведомствам обеих стран, добавил Песков.

«Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары, поэтому сейчас все нюансы будут прорабатываться», — рассказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что «Турецкий поток» — это исправно и на полную загрузку работающая газовая система.

«Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать. Естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели, и так далее — всё это предстоит ещё определить», — заключил Песков.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба.

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