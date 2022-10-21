Аналитик Мищенко спрогнозировал стоимость нефти на уровне $90—100 за баррель

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT спрогнозировал стоимость нефти в ближайшие недели.

«Цена на нефть зависит от достаточно большого количества факторов. Кроме рыночных, которые сохраняют свои позиции, существуют геополитические факторы. В первую очередь это фактор санкционный, который набирает обороты», — объяснил аналитик.

Он напомнил, что с 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морем.

По его словам, это сильно влияет на состояние рынка.

«Это тот фактор, который может влиять на дальнейшее повышение цен. Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объёмы с запасом», — считает он.

Мищенко также назвал факторы, влияющие на падение цен, среди которых — рецессия в еврозоне.

«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне — от $90 до $100 за баррель, если ничего серьёзного не произойдёт», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти.