Узнать больше

Аналитик Мищенко спрогнозировал стоимость нефти на уровне $90—100 за баррель

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT спрогнозировал стоимость нефти в ближайшие недели.
Аналитик Мищенко спрогнозировал стоимость нефти на уровне $90—100 за баррель
  • РИА Новости

«Цена на нефть зависит от достаточно большого количества факторов. Кроме рыночных, которые сохраняют свои позиции, существуют геополитические факторы. В первую очередь это фактор санкционный, который набирает обороты», — объяснил аналитик.

Он напомнил, что с 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морем.

По его словам, это сильно влияет на состояние рынка.

«Это тот фактор, который может влиять на дальнейшее повышение цен. Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объёмы с запасом», — считает он.

Мищенко также назвал факторы, влияющие на падение цен, среди которых — рецессия в еврозоне.

«В ближайшие несколько недель цена сохранится на том же уровне — от $90 до $100 за баррель, если ничего серьёзного не произойдёт», — заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить