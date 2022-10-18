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Экономист Мильчакова прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти

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Кандидат экономических наук Наталья Мильчакова прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти.
Экономист Мильчакова прокомментировала ситуацию на мировом рынке нефти
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«Нефтяной рынок «охлаждается» уже четвёртый месяц — падение цен в сентябре так и не остановилось. Цена нефти марки Brent за сентябрь упала ещё сильнее, чем в августе, потеряв ещё 4,8% и опустившись до $87,96 за баррель, пробив вниз ещё один значимый уровень поддержки в $90», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По её словам, цена техасской WTI в сентябре увеличила скорость снижения и опустилась на 8,2%, до $79,49 за баррель.

«При этом увеличился дисконт WTI к Brent почти до $9, и это говорит прежде всего о том, что регулирование цены Brent со стороны ОПЕК+ всё-таки работает», — отметила Мильчакова.

Как считает эксперт, динамика спроса на нефть в сентябре не была однозначной.

Кроме того, полагает Мильчакова, продажи нефтяных фьючерсов инвесторами по всему миру становятся дополнительным «техническим» фактором снижения нефтяных котировок.

«В октябре цена Brent, по нашему прогнозу, по-прежнему может колебаться в коридоре $85—105 за баррель», — добавила эксперт.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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