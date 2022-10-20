ЦБ: восстановление производственной активности компаний России приостановилось

Восстановление производственной активности компаний России, фиксировавшееся с мая, приостановилось в октябре. Об этом сообщается в комментарии Банка России на тему мониторинга предприятий.

По данным ЦБ, оценки предприятий касательно объёмов выпуска ухудшились. При этом отмечается, что они были выше, чем локальные минимумы марта — апреля 2022 года.

Также в Банке России заявили, что в октябре оценки бизнес-климата ухудшились. До этого наблюдался их рост на протяжении шести месяцев.

В комментарии говорится, что это связано с усилением негатива в нынешних оценках делового климата и с меньшим оптимизмом бизнеса на ближайшие три месяца.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор на октябрьском заседании с высокой долей вероятности повысит прогноз по ВВП в 2022 году.

В сентябре Банк России понизил прогноз инфляции в стране до 11—13% по итогам 2022 года.