Узнать больше

ЦБ: восстановление производственной активности компаний России приостановилось

Короткая ссылка
Восстановление производственной активности компаний России, фиксировавшееся с мая, приостановилось в октябре. Об этом сообщается в комментарии Банка России на тему мониторинга предприятий.

По данным ЦБ, оценки предприятий касательно объёмов выпуска ухудшились. При этом отмечается, что они были выше, чем локальные минимумы марта — апреля 2022 года.

Также в Банке России заявили, что в октябре оценки бизнес-климата ухудшились. До этого наблюдался их рост на протяжении шести месяцев.

В комментарии говорится, что это связано с усилением негатива в нынешних оценках делового климата и с меньшим оптимизмом бизнеса на ближайшие три месяца.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ России Кирилл Тремасов заявил, что российский регулятор на октябрьском заседании с высокой долей вероятности повысит прогноз по ВВП в 2022 году.

В сентябре Банк России понизил прогноз инфляции в стране до 11—13% по итогам 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить