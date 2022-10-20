Цена на газ в Европе к закрытию торгов закрепилась выше $1300 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе по итогам торгов установилась выше $1300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсы с поставкой в ноябре по индексу TTF оказались на минимуме в начале торгов — $1143,2 за тысячу кубометров, а затем котировки начали расти. К закрытию торгов цены достигли отметки в $1302,5 за тысячу кубометров.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.