Доцент Волхонский высказался о перспективах перевода торговли России и Индии на нацвалюты

Доцент Института стран Азии и Африки Борис Волхонский высказался о перспективах перевода торговли России и Индии на нацвалюты.

«Сложно говорить о конкретных механизмах, но такая тенденция есть. Россия и Индия стремятся уйти от взаимозачётов в долларах», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, многие индийские компании видят в уходе западного бизнеса с российского рынка окно возможностей.

«Это означает необходимость перехода расчётов на более прямые варианты», — считает эксперт.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.