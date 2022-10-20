Вице-премьер Белоусов: экспортные скидки на российский уголь достигли 50-60%

Российские предприятия продают уголь зарубежным покупателям со скидками 50-60%, заявил вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Благодаря дешёвым энергоресурсам мы, в частности, довольно спокойно смогли пройти те кризисы, которые есть. У нас дисконты по углю составляют 50-60%», — цитирует его ТАСС.

Белоусов отметил, что российские поставщики продают уголь по ценам примерно в два раза ниже рыночных, но это оказывается рентабельно и «вполне допустимо».

Ранее замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.