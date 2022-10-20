Аналитик Митрахович прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу.

«Логично, что китайское правительство принимает меры, чтобы больше газа осталось внутри страны. Раньше большие китайские госкомпании что делали: они покупали газ с нефтяной индексацией, который имел меньшую цену на бирже, и продавали в Европу по биржевым ценам, можно было на этом заработать деньги», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

А в преддверии зимы, по его словам, Китаю нужно имеющиеся запасы газа «приберечь» — этим можно объяснить соответствующее решение по поставкам СПГ.

Ранее СМИ передавали, что КНР прекратит поставки СПГ в Европу из-за отопительного сезона в стране.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.