Московский производитель увеличил производство LED-экранов на 12%
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Об этом сообщает kp.ru.
«Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных поставок комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Также стало известно, что компания «Экопласт», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», довела ежемесячную переработку пластика до показателей в более 600 т, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу особой экономической зоны.
«В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 т пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году», — сказал Овчинский.
Ранее сообщалось, что резидент технополиса «Москва» запустит завод по производству медикаментов в 2023 году.