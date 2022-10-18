Научный сотрудник Соколов высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

«Недавний съезд партии «Зелёные», которая является частью правящей коалиции в Германии, подтвердил все цели, стоящие перед страной. Несмотря на коррективы, которые сейчас вносятся с точки зрения работы атомных электростанций на фоне энергетического кризиса, быстро обеспечить приоритет обновляемым источникам энергии в нынешних условиях, конечно, невозможно», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, в долгосрочной перспективе от зелёной повестки на официальном уровне европейцы пока не отказались.

Как считает Соколов, если ситуация с энергокризисом приобретёт драматичные формы, тогда можно рассматривать вариант с пересмотром зелёной повестки как приоритетной.

«Но на данный момент европейцы пытаются сохранять лицо с точки зрения своих убеждений в справедливости зелёного курса и говорить о том, что нынешние трудности являются временными, но не отменяющими основные цели энергоперехода», — сказал эксперт.

Он добавил, что ближайшие две зимы покажут, как этот курс будет корректироваться.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.