Востоковед Котков прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу
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«Продажа СПГ Китаем третьим странам — это использование возможности заработать. Сейчас в связи с демаршем со стороны ЕС Китай решил разыграть газовую карту, пытаясь оказать на ЕС экономическое давление», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, если исходить из соотношения цена — качество, то альтернативы российскому газу для Европы пока нет.
«А Китай находится от Европы далеко. Даже если Европа будет закупать газ у Китая, он будет стоить дорого», — заключил Котков.
Ранее сообщалось, что КНР прекратит поставки СПГ в Европу из-за отопительного сезона в Китае.
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.