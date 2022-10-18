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Востоковед Котков прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу

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Востоковед, руководитель санкт-петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу.
Востоковед Котков прокомментировал сообщения о решении Китая прекратить поставки СПГ в Европу
  • globallookpress.com
  • © Cfoto/Keystone Press Agency

«Продажа СПГ Китаем третьим странам — это использование возможности заработать. Сейчас в связи с демаршем со стороны ЕС Китай решил разыграть газовую карту, пытаясь оказать на ЕС экономическое давление», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, если исходить из соотношения цена — качество, то альтернативы российскому газу для Европы пока нет.

«А Китай находится от Европы далеко. Даже если Европа будет закупать газ у Китая, он будет стоить дорого», — заключил Котков.

Ранее сообщалось, что КНР прекратит поставки СПГ в Европу из-за отопительного сезона в Китае.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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