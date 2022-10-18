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Экономист Косой посоветовал воспользоваться правилом инвесторов при хранении денег

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Президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой рассказал, что в вопросе хранения средств можно воспользоваться правилом инвесторов.
Экономист Косой посоветовал воспользоваться правилом инвесторов при хранении денег
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то лучше выглядит рубль. Если о средней или долгосрочной, то лучше выглядит доллар, но макроэкономические тренды могут взять другое направление. Если брать политику инвесторов, у которых приличные суммы, то от них рекомендации хранить часть в долларах, часть в евро и часть в рублях», — уточнил Косой в разговоре с URA.RU.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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